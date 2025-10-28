Alternativas de ayuda alimentaria en Los Ángeles ante falta de fondos en CalFresh

El cierre del gobierno federal impactará de forma negativa la asistencia alimentaria para cerca de 6 millones de beneficiarios en California al no contar con fondos para CalFresh a partir de noviembre.

Sin embargo, hay alternativas de ayuda alimentaria para las familias necesitadas del sur de California, con distintas opciones con recursos disponibles.

Oficialmente, las autoridades de California informaron a los usuarios de CalFresh que los beneficios no estarán disponibles a partir del 1 de noviembre.

Sigue leyendo: Demanda de 25 estados contra gobierno de Trump por cancelar cupones SNAP

A pesar de que las despensas de alimentos y los bancos de comida locales han informado que se están quedando rápidamente sin suministros, las familias pueden llamar al 211 para encontrar los bancos de alimentos más cercanos y recibir asistencia alimentaria no perecedera.

Las familias de Los Ángeles también pueden encontrar información sobre los bancos de alimentos en este enlace.

En el condado de Los Ángeles se ofrecen comidas gratuitas en los parques, que están disponibles para cualquier persona independientemente de sus ingresos económicos.

Sigue leyendo: California despliega a la Guardia Nacional para apoyar a los bancos de alimentos

También se tienen disponibles otros programas gratuitos de refrigerios y cenas para niños y adolescentes, a través del Departamento de Parques y Recreación del condado de Los Ángeles.

Se ofrece el programa de cenas para adolescentes en 16 parques del condado de Los Ángeles. Sin embargo, es necesario registrarse a las 7:00 p.m., de lunes a viernes, para tener acceso a este beneficio alimentario.

El programa de refrigerios para jóvenes, que cuenta con alimentos para niños de todas las edades, está disponible en 48 parques del condado de Los Ángeles de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

Sigue leyendo: Supervisores de Los Ángeles luchan por los beneficiarios de CalFresh y Medi-Cal

Para las personas mayores también se tienen alternativas de alimentación.

Los adultos mayores tienen la oportunidad de acceder a comidas gratuitas en nueve parques a través del programa de nutrición para personas mayores, disponible de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para obtener más información relacionada con las ubicaciones donde se ofrecen los beneficios para niños, adolescentes y adultos mayores, se puede consultar este enlace.

Sigue leyendo: Cambios en la asistencia de CalFresh: ¿Cómo impactará a los beneficiarios en California?

Ayuda alimentaria del LAUSD

California exige que las escuelas públicas proporcionen dos comidas gratuitas a cada estudiante, por lo que las familias se benefician de que sus hijos pueden recibir desayunos y almuerzos sin costo de lunes a viernes.

En las escuelas públicas de Los Ángeles se sirven desayunos y almuerzos gratuitos. Crédito: Nick Ut | AP

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ofrece kits de comida de fin de semana, que normalmente se distribuyen los viernes en los centros de comida para llevar y en otros sitios que dispone el distrito escolar.

Para obtener más información relacionada con la asistencia alimentaria por parte del LAUSD puede ingresar a este enlace.

Sigue leyendo: USDA dejará de pagar ayuda alimentaria a más de 40 millones de personas en noviembre

Para las personas mayores que están confinadas en sus hogares, St. Vincent Meals on Wheels informó que tiene planes de continuar entregando más de 3,000 comidas calientes al día.

Meals on Wheels del Oeste de Los Ángeles entrega comida preparada a los adultos mayores en los siguientes códigos postales: 90024, 90025, 90049, 90073,90077, así como en partes de los códigos postales 90210, 90211, 90034, 90035 y 90064. Para más información, llame al 310-208-4028.

El condado de Los Ángeles ofrece su propio servicio de entrega de comidas para adultos mayores. Si desea obtener más información sobre este beneficio, puede llamar al 1-800-510-2020.

Sigue leyendo:

· Senado tampoco avanza con proyecto de ley republicano para pagar a trabajadores esenciales

· Cierre de gobierno: la deuda de EE.UU. supera los $38 billones por primera vez

· El cierre de gobierno actual amenaza con impactos económicos duraderos: por qué