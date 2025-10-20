Cambios en la asistencia de CalFresh: ¿Cómo impactará a los beneficiarios en California?

En el estado de California, el programa social que funciona como cupones de alimentos SNAP, se le conoce como CalFresh y al igual que la asistencia respaldada por fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) este beneficio es suministrado a familias de bajos ingresos o recursos mensualmente.

Sin embargo, debido a la reciente modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la aprobación Ley One Big Beautiful Bill de 2025, se han generado varios cambios en CalFresh que podría impactar sobre sus beneficiarios este año.

La intención de estas ayudas económicas mensuales es que pueda llegar a las familias que realmente lo requieran, por lo tanto, endurecer los requerimientos y filtros para la selección de los beneficiarios, garantizará que el dinero se distribuya a los hogares con mayor necesidad.

En este sentido, estas serán las nuevas reglas de CalFresh con sus requisitos y exenciones:

El primer cambio que se estableció fue la edad para los Adultos sin Dependientes conocidos como ABAWD (18 a 64 años), los cuales recibirán beneficios de CalFresh solo por tres meses en un período 3 años.

En este caso, para ser elegibles deben demostrar su estatus laboral, participar en capacitaciones de empleo por al menos 80 horas por mes. Por otra parte, se eliminan todas las exenciones para grupos vulnerables establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Otro de los requisitos actuales es cumplir con el ingreso bruto y neto mensual por cada hogar, el cual debe ser el 200% del nivel federal de pobreza en California, además los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o tener un estatus migratorio legal.

Aunque estos cambios entraron en vigor el pasado mes de julio 2025, en el estado de California se aprobó una exención hasta el 31 de enero de 2026, es decir, que hasta esa fecha ningún beneficiario tiene que cumplir con los requisitos de trabajo para mantener sus beneficios.

