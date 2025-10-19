Cupones de alimentos en Texas: Estos son los nuevos requisitos para los pagos de SNAP
Los beneficiarios de SNAP en Texas en edades laborales deberán cumplir con requisitos de elegibilidad para seguir recibiendo los cupones de alimentos
Este año el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha realizado algunos cambios y ajustes en cuanto a los criterios de elegibilidad; sin embargo, en el estado de Texas a partir del próximo 1 de noviembre de 2025 se implementará estos nuevos reglamentos.
De acuerdo con la Ley One Big Beautiful Bill (OBBB) aprobada y firmada por el presidente Donald Trump, los beneficiarios adultos sin dependientes entre los 18 a 64 años denominados (ABAWD) deberán cumplir con requisitos laborales para su elegibilidad en el programa.
¿Cuáles son las nuevas reglas de SNAP en Texas?
Para optar y mantener sus beneficios de cupones de alimentos por parte de SNAP, los beneficiarios de ABAWD deben cumplir los siguientes requisitos:
- Trabajar al menos 20 horas a la semana.
- Participar en un programa de empleo o capacitación laboral.
- Demostrar activamente la búsqueda de empleo.
Dentro de estas reglas quedan exentos los adultos mayores con discapacidad, mujeres embarazadas o con hijos menores de 13 años.
Anteriormente, el programa contaba con exenciones para jóvenes o personas sin hogar o pertenecientes a sistemas de acogida, así como también veteranos; sin embargo, en la reforma promulgada el 4 de julio solo se añadieron excepciones para pueblos indígenas o nativos americanos.
Sigue leyendo: