Cupones de alimentos en Texas: Estos son los nuevos requisitos para los pagos de SNAP

Este año el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha realizado algunos cambios y ajustes en cuanto a los criterios de elegibilidad; sin embargo, en el estado de Texas a partir del próximo 1 de noviembre de 2025 se implementará estos nuevos reglamentos.

De acuerdo con la Ley One Big Beautiful Bill (OBBB) aprobada y firmada por el presidente Donald Trump, los beneficiarios adultos sin dependientes entre los 18 a 64 años denominados (ABAWD) deberán cumplir con requisitos laborales para su elegibilidad en el programa.

¿Cuáles son las nuevas reglas de SNAP en Texas?

Para optar y mantener sus beneficios de cupones de alimentos por parte de SNAP, los beneficiarios de ABAWD deben cumplir los siguientes requisitos:

Trabajar al menos 20 horas a la semana.

Participar en un programa de empleo o capacitación laboral.

Demostrar activamente la búsqueda de empleo.

Dentro de estas reglas quedan exentos los adultos mayores con discapacidad, mujeres embarazadas o con hijos menores de 13 años.

Anteriormente, el programa contaba con exenciones para jóvenes o personas sin hogar o pertenecientes a sistemas de acogida, así como también veteranos; sin embargo, en la reforma promulgada el 4 de julio solo se añadieron excepciones para pueblos indígenas o nativos americanos.

