¿Quiénes califican al reembolso de impuesto sobre la propiedad y alquiler por $500?

Recientemente, el Departamento de Ingresos de Pensilvania anunció el envío de un cheque de estímulo a los contribuyentes de esta entidad a través del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad y el Alquiler (Property Tax/Rent Rebate Program) que busca beneficiar principalmente a los hogares de bajos ingresos, personas de la tercera edad o con discapacidad.

¿Quiénes califican al reembolso en Pensilvania?

Aunque la entidad recaudadora de este estado indicó que el reembolso busca beneficiar a una gran parte de la población, para solicitarlo se debe cumplir con ciertos requerimientos como:

Tener 65 años o más.

Tener 18 años o más y contar con alguna discapacidad.

Ser viudo o viuda de 50 años o más.

Los ingresos no deben ser hasta $45,000 dólares anuales y no exceder de este monto.

¿Cuánto es el monto que se asignará en el reembolso?

A diferencia de años anteriores, este 2025 la distribución de este reembolso de impuesto contará con un bono extra que puede estar entre los $190 dólares y $500 dólares dependiendo del contribuyente, los cuales deben vivir en Filadelfia, Pittsburgh y Scranton y en su declaración de impuestos sus ingresos no pueden superar el 15%.

En este sentido, los montos que se podrían asignar en los reembolsos van desde los $650 dólares y $1,000 dólares dependiendo del tipo de vivienda, su estatus (propietario o inquilino) y el nivel de ingresos; no obstante, con el bono la cantidad podría alcanzar los $1,500 dólares.

¿Cómo se puede solicitar este reembolso?

Los contribuyentes propietarios o inquilinos pueden solicitar el reembolso en el portal oficial myPATH.pa.gov o por correo descargando el formulario PA-1000 rellenándolo y enviándolo a las oficinas locales.

