¿Quiénes en California recibirán un estímulo de $725 en octubre 2025?

Para este mes de octubre en California se continuará distribuyendo el cheque de estímulo por parte del Programa Piloto de Apoyo Económico “Family First” con montos que alcanzan los $725 dólares.

Este proyecto es impulsado por programas de ingresos garantizados en la entidad que tienen el objetivo principal de ayudar económicamente a las familias de bajos ingresos o recursos.

¿Cuándo se enviará el cheque de estímulo a California?

Aunque la entidad no garantiza una fecha exacta, este cheque de estímulo se está distribuyendo durante 12 meses consecutivos entre los días 15 de cada mes.

¿Quién puede obtener esta ayuda económica?

Para recibir este cheque de estímulo, las familias solicitantes deben contar con una serie de requerimientos:

Ser residente los siguientes códigos postales del área de Sacramento: (95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838).

Ser padre o tutor de un niño menor de cinco años.

El ingreso familiar debe estar por debajo del 200% del umbral de pobreza federal.

El Programa Piloto de Apoyo Económico “Family First”, tiene el propósito de que las familias beneficiadas con esta ayuda económica mejoren su bienestar, aumenten su estabilidad y garanticen seguridad a los menores de edad al cubrir sus necesidades, al tiempo que impulsa la economía local.

