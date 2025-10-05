¿Cómo calificar para el cheque de estímulo de $1,000 en Pensilvania?

Miles de residentes en el estado de Pensilvania podrían ser elegidos a un cheque de estímulo de hasta $1,000 dólares por parte del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad y Alquiler (PTRR).

El programa financiado por la Lotería de Pensilvania y las industrias del juego en este estado tiene como objetivo principal aliviar la presión inflacionaria sobre todo de los hogares de bajos ingreso o recursos.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Si bien, el programa busca compensar entre los habitantes de Pensilvania la carga económica que representan impuestos prediales y los costos de alquiler, para acceder a ello se debe cumplir con ciertos requisitos como:

Ser residente de Pensilvania y haber declarado los impuestos a la propiedad o alquiler en el estado.

Tener 65 años o más.

Ser viudo de 50 años o más.

Tener alguna discapacidad con18 años o más.

El ingreso familiar total no debe exceder los $46,520 dólares anuales.

¿Cuánto es el monto del cheque de estímulo y cómo solicitarlo?

El PTRR estableció que los montos podrían alcanzar hasta los $1,000 dólares por hogar; no obstante, esto dependerá del nivel de ingresos del hogar y el monto declarado en los impuestos prediales o el alquiler pagado.

Para solicitar este cheque de estímulo se puede hacer de dos formas, la primera y más sencilla es por la página web del Departamento del Tesoro en la sección “myPATH”. También se puede rellenar los formularios PA 1000 y enviar por correo.

¿Cuándo se enviará el cheque de estímulo en Pensilvania?

Aunque los pagos comenzaron a enviarse el pasado mes de julio en depósitos directos y cheques, los habitantes de este estado pueden presentar su solicitud hasta el hasta el 31 de diciembre de 2025.

