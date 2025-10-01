Beneficios por discapacidad del Seguro Social: ¿Cuándo llegan los pagos de octubre de 2025?

Con el inicio de un nuevo mes, millones de jubilados y beneficiarios de los programas sociales de la Administración de la Seguridad Social (SSA) esperan conocer las fechas de distribución de sus cheques, entre estos se encuentran los asegurados al Seguro por Incapacidad (SSDI).

La razón principal por la cual estas entidades establecen cronogramas de pago es para que sus beneficiarios puedan administrar mejor sus finanzas, ya que la mayoría dependen únicamente de estos cheques mensuales.

Fechas de pago del SSDI en octubre

En el caso de los asegurados por el SSDI, los días de distribución de sus beneficios se establece dependiendo de sus días de nacimiento, y para el mes de octubre quedaron de la siguiente manera:

Miércoles 8 de octubre: Beneficiarios del SSDI que nacieron entre el 1 y el 10 de su mes de nacimiento.

Miércoles 15 de octubre: Beneficiarios del SSDI que nacieron entre el 11 y el 20 de su mes de nacimiento.

Miércoles 22 de octubre: Beneficiarios del SSDI que nacieron entre el 21 y el 31 de su mes de nacimiento.

¿Quiénes pueden recibir pagos del SSDI?

Este programa está dirigido a las personas en edad laboral que debido a una condición médica de discapacidad no es superable en corto tiempo tengan que dejar de trabajar. Para solicitar este beneficio, se debe contar con un historial laboral, tener un acumulado suficiente de créditos laborales con el Seguro Social.

¿Cuánto es el monto que reciben los beneficiarios del SSDI?

Los pagos a los beneficiarios del SSDI se envían todos los meses con montos que van desde los $1,537 dólares hasta los $3,822 dólares, dependiendo de la condición de salud del solicitante del beneficio.

