¿Cuándo se realizará el depósito del cheque del SSI en octubre de 2025?

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es una ayuda económica mensual proporcionada por la Administración del Seguro Social (SSA) a millones de jubilados, adultos mayores y discapacitados de bajos ingresos o recursos.

Al igual que los cheques a los jubilados adscritos al Seguro Social, los beneficiarios del SSI también cuenta con un calendario de pago mensual a fin de que puedan conocer cuáles son las fechas de distribución y organizar mejor sus finanzas.

¿Cuándo se enviará el pago del SSI?

Por lo general, la SSI envía un solo pago mensual; sin embargo, durante el mes de octubre se realizará una excepción y se distribuirá dos cheques, uno correspondiente al mes de octubre y otro al de noviembre, en este sentido las fechas programadas son las siguientes:

Miércoles 1 de octubre (pago del SSI de octubre)

Viernes 31 de octubre (pago del SSI de noviembre)

La Administración del Seguro Social (SSA) realiza estos cambios en el calendario cuando la fecha de distribución coincide con fin de semana o feriado, en este caso adelanta el envío de los cheques para no causar retrasos en los pagos de los beneficiarios.

¿Quiénes pueden optar por el beneficio del SSI?

Tanto el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) como el de Seguro por Incapacidad (SSDI) son ayudas económicas de la SSA que tienen el objetivo de beneficiar a los ciudadanos de bajos ingresos, pero para optar a ellos se debe cumplir con ciertos requerimientos como: Ser jubilado menor a los 65 años, estar total o parcialmente ciego, tener una discapacidad que cumpla con la definición del Seguro Social, o adulto mayor de bajos recursos.

Sigue leyendo: