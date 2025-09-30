¿Cuándo se depositarán los cheques de estímulo de $1,702 en octubre de 2025?

Una nueva ronda de pagos iniciará en el mes de octubre para los habitantes en el estado de Alaska que solicitaron sus cheques por parte del Dividendo de Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés) por un monto de hasta $1,702 dólares.

Este programa busca beneficiar a la población en especial a los hogares de bajos ingresos con ganancias provenientes del estado por recursos como minerales y petróleo y de esta manera movilizar la economía local.

¿Cuándo son las fechas de pago del PFD?

Las fechas de pago de estos cheques de estímulo dependerán de las solicitudes de los contribuyentes, en este caso para el mes de octubre quedará de la siguiente manera:

Las solicitudes de dividendos para 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” el 18 de septiembre de 2025 se distribuirán el 2 de octubre de 2025.

Las solicitudes de dividendos para 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” el 13 de octubre de 2025 se distribuirán el 23 de octubre de 2025.

Las solicitudes de dividendos para 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” el 12 de noviembre de 2025 se distribuirán el 20 de noviembre de 2025.

¿Quiénes son elegibles al cheque de estímulo en Alaska?

Los residentes en el estado de Alaska deben cumplir con algunos requisitos para poder solicitar el cheque del Dividendo de Fondo Permanente:

Haber sido residente de Alaska durante al menos 12 meses consecutivos.

Tener la intención de permanecer en el estado indefinidamente.

No haber solicitado la residencia en otra entidad.

No haber sido encarcelado por un delito grave o delitos menores.

Para más información puede consultar el sitio web https://pfd.alaska.gov

