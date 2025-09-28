California anuncia reembolsos en la electricidad para octubre de 2025: ¿Cómo saber si eres elegible?

Un nuevo cheque de estímulo llegará en el mes de octubre 2025 a más de 11,5 millones de hogares en el estado de California en el formato de reembolso por servicios de facturas como electricidad a través del sistema de Tope y Comercio de Emisiones de California el cual está administrado actualmente por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Gavin Newsom, este reembolso forma parte del Crédito Climático de California, que promete a los habitantes aliviar los costos de los servicios básicos del hogar, al tiempo que se realiza la transición a una energía más limpia.

“Esta iniciativa devuelve dinero a las familias y reduce las facturas de electricidad, mientras seguimos avanzando hacia un futuro libre de combustibles fósiles contaminantes”, comentó el mandatario local.

Aunque Newsom indicó que el plan de reembolsos tiene el objetivo de aumentar para el próximo año con la inyección de unos $60 mil millones de dólares para el Crédito Climático Eléctrico hasta 2045, por ahora el estado solo desembolsara $60 millones de dólares para las pymes elegibles y unos $700 millones de dólares a los residentes.

En este sentido, se calcula que por cada residente se reembolsará $61 dólares en sus facturas de electricidad; no obstante, el gobernador mencionó que las cantidades pueden variar e incluso alcanzar los $259 dólares en alguno de los casos.

Según el gobernador de California, Gavin Newsom, para recibir este reembolso no se necesita realizar ninguna solicitud o trámite, ya que los habitantes propietarios de viviendas aplicarán directamente desde sus facturas de electricidad

Sigue leyendo: