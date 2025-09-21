Cheque de estímulo en Colorado de hasta $1,154 dólares: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

A través del Departamento de Ingresos de Colorado en la División de Tributación los contribuyentes que califiquen en dicho estado recibirán un Reembolso de Impuesto a la Propiedad y Alquiler (PTC) dirigido principalmente a los habitantes de bajos ingresos, adultos de la tercera edad o con discapacidad.

De acuerdo con la entidad el cheque de estímulo tiene un monto de $1,154 dólares, los cuales tienen el objetivo de compensar los gastos sobre la propiedad ya sea alquiler o calefacción.

Al respecto, Brendon Reese, director Senior de Tributación en el Departamento de Ingresos comentó que “el programa de Reembolso de PTC proporciona un alivio financiero esencial para los ancianos de Colorado. Con el aumento de los costos de vida, este reembolso ayuda a cubrir los impuestos sobre la propiedad, el alquiler y los gastos de calefacción. Nuestro objetivo es asegurar que nadie se pierda la asistencia que merece”, dijo.

Requisitos de elegibilidad para el cheque de estímulo

No obstante, para calificar a este reembolso los contribuyentes deben cumplir con algunos requisitos como:

Ser residente de Colorado durante todo el año.

Tener 65 años o más.

Ser discapacitado, sin importar la edad con un ingreso total menor a los $18,704 dólares.

Ser cónyuge sobreviviente de 58 años o más.

Para obtener más información sobre las calificaciones y cómo aplicar puede visitar el portal web de Reembolso PTC o www.cdor.colorado.gov/instrucciones para la versión en español.

Reembolso TABOR

Ahora bien, en el estado también se está distribuyendo otro reembolso de impuesto denominado TABOR con montos de hasta $177 para contribuyentes individuales y $354 para contribuyentes conjuntos.

Los residentes elegibles serán aquellos que apliquen o califiquen al PTC antes del 15 de octubre; no obstante, la entidad informó que los contribuyentes tendrán hasta el 31 de diciembre del 2026 para solicitarlo en caso de no hacerlo este año.

