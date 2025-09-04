¿Cómo solicitar alimentos gratuitos para adultos mayores en Nueva York?

Los elevados precios de los alimentos debido a la alta inflación han afectado a una gran parte de la población que en los últimos años ha estado ajustando su presupuesto para llegar a fin de mes, sin bien en algunas ciudades el costo de la canasta básica es más asequible, en el caso de Nueva York por ser una de las principales ciudades muchos servicios son impagables para sus habitantes.

De la población más afectada por los altos precios se encuentran los adultos mayores. Aquellos que dependen únicamente de sus beneficios de jubilación deben enfrentarse a las dificultades económicas, la situación se vuelve cuesta arriba cuando tienen limitaciones físicas, no cuentan con ayuda familiar, entre otros.

Es por esa razón que en la ciudad se están impulsando iniciativas como las de Citymeals On Wheels, una organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo, ayudar a los adultos de la tercera edad con comida nutritiva.

De acuerdo con el portal web de la organización para aplicar a esta ayuda los adultos mayores necesitan cumplir con algunos requisitos:

Debe tener 60 años o más.

Debe ser incapaz de preparar comidas nutritivas o no tener a nadie que lo haga por usted.

Debe estar incapacitado física o mentalmente y necesitar algún tipo de ayuda.

Debe poder vivir de forma segura en casa si se le brindan servicios.

Para postularse, los participantes deben llamar a la Agencia de Gestión de Casos local, la cual evaluará su elegibilidad, para más información sobre este proceso puede ingresar al portal aquí.

Según Citymeals On Wheels “incluso si recibe beneficios de SNAP, aún tiene derecho a recibir comidas. Si tiene un asistente de salud a domicilio que no puede preparar una comida que se ajuste a sus restricciones dietéticas o religiosas, o si está asignado solo para ayudarle con otras tareas, aún tiene derecho”, destacó.

