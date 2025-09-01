¿Quiénes pueden solicitar cheques de estímulo de hasta $1,750 hasta el próximo 15 de septiembre?

Un nuevo cheque de estímulo de hasta $1,750 dólares en el estado de Nueva Jersey está por distribuirse y los fondos provienen de un programa de ingreso garantizado denominado ANCHOR que busca beneficiar principalmente a las familias de bajos ingresos.

No obstante, aunque el alivio económico se distribuirá de manera automática existen casos en los que algunos residentes no han sido calificados y deberán enviar sus solicitudes dentro de una fecha límite.

ANCHOR es un programa que ofrece alivio de impuesto para residentes que poseen o alquilan una propiedad en el estado y para solicitarlo los contribuyentes deben tener un Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (NIF/ITIN), haber declarado los impuestos a la propiedad de 2024 al igual que los ingresos brutos declarados en el NJ-1040 del año fiscal 2024.

En este caso, quienes no hayan hecho la solicitud podrán presentarla antes del 15 de septiembre de este año. Los montos del cheque de estímulo se calcularán por los ingresos brutos 2024 (NJ-1040 Línea 29), los contribuyentes con ingresos de $150,000 o menos recibirán $1,750 dólares y lo de ingresos entre $150,000 a $250,000 obtendrán $1,250 dólares.

