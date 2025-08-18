California distribuirá cheques de estímulo de $18,000: ¿Quiénes los recibirá?

Unas 100 familias en el condado de Alameda en San Francisco, California recibirán cheques de estímulo de hasta $18,000 dólares por parte de una organización denominada United Way Bay Area (UWBA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la organización UWBA, el objetivo principal de esta ayuda económica en un primer momento es aprender cómo se puede organizar un programa piloto en menor escala para replicar la iniciativa a una mayor escala y abarcar a más familias. “La pobreza no es un fracaso individual, es una decisión política”, destacó la entidad.

“Al enfocar el apoyo a estas primeras 100 familias, queremos comprender cómo la asistencia monetaria incondicional, ofrecida junto con servicios opcionales de asesoría financiera impacta el bienestar y el comportamiento”, comentó la directora ejecutiva de esta organización Keisha Browder.

Los primeros pagos de esta ayuda económica se comenzaron a enviar en noviembre del año pasado con una cantidad inicial de $3,000 dólares y luego un pago mensual de $1,000 dólares durante un año.

Para 2025, la distribución de los cheques inició en agosto y según UWBA, las familias en el Área de la Bahía del condado de Alameda que presentaron su solicitud cumpliendo con los requisitos se seleccionaron al azar.

Finalmente, estos cheques de estímulo solo buscan que las familias seleccionadas tengan la liquidez económica necesaria para cubrir sus necesidades básicas y a largo plazo también desarrollar habilidades financieras con los cursos gratuitos que ofrece la organización.

