Seguro Social: ¿Qué jubilados recibirán $3,000 este 20 de agosto?

Este miércoles 20 de agosto continuará la ronda de pagos por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) con montos que alcanzan hasta los $3,000 dólares.

Cada mes, el Seguro Social da a conocer a través de un calendario las fechas de pago con el fin de que los beneficiarios puedan administrar mejor sus finanzas sobre todo aquellos jubilados que dependen únicamente de estos cheques mensuales.

La primera ronda para los jubilados después de mayo de 1997 nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes fue el 13 de agosto. Por lo tanto, la segunda ronda es para los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes, la cual corresponde este 20 de agosto.

Finalmente, la tercera y última ronda es para los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes y se enviará el miércoles 27 de agosto.

En cuanto a los montos de los cheques hay algunos beneficiarios que reciben $2,000 dólares y son aquellos que se jubilan a los 62 años, otros obtienen $3,000 dólares mensuales y estos son para los retirados entre los 65 y 67 años, y los cheques de $5,000 dólares son para los que solicitaron la jubilación a los 70 años.

Sigue leyendo: