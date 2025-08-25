Reembolsos de hasta $400: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

En las próximas semanas cientos de contribuyentes en el estado de Montana podrían recibir un reembolso de impuesto a la propiedad con un monto de hasta $400 dólares que forma parte del Proyecto de Ley 231 de la Cámara de Representantes.

Este proyecto impulsado por el gobernador Greg Gianforte busca generar alivio financiero entre los residentes de Montana tras el aumento de los impuestos a la propiedad.

Aunque se busca llegar a la mayoría de los contribuyentes, este reembolso solo estará disponible para aquellos que cumplan con los requisitos solicitados por el Departamento de Ingresos de Montana.

Entre los requerimientos más importantes se encuentra: Ser propietario o haber residido de una vivienda elegible durante los últimos 7 meses del 2024. En este sentido, las características de las casas elegibles son: casas prefabricadas, apartamentos, casas unifamiliares, condominios, remolques o casas móviles.

La entidad destaca que los contribuyentes pueden solicitar el rembolso entre el 15 de agosto y 1 de octubre, con montos que dependerán del pago del impuesto; las declaraciones prediales de $350 reciben $350 en reembolso y las de $1,300 obtienen $400 dólares en reembolso.

No se aceptarán solicitudes después de la fecha anunciada. El cheque del reembolso llegará por correo por lo que se le sugiere a los contribuyentes revisar sus datos personales.

