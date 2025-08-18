Pasos para recibir cheque de estímulo en Nueva York antes del 15 de octubre

A partir del mes de octubre, los residentes contribuyentes en el estado de Nueva York comenzarán a recibir cheques de estímulo de hasta $400 dólares por parte de un reembolso por inflación.

De acuerdo con la entidad esta ayuda económica tiene el objetivo principal de brindarle un respiro a los habitantes de este estado ante los elevados precios de los bienes y servicios debido al disparo de la inflación; no obstante, aunque con el cheque de estímulo se busca llegar a la mayor cantidad de residentes posibles a diferencia de otros alivios económicos este en particular es para contribuyentes.

De acuerdo con Angela Rollins, directora de la Oficina de Empoderamiento Financiero comentó que debido al duro golpe en los presupuestos familiares debido a la inflación muchos hogares actualmente no cuentan con fondos de emergencia “por lo que dinero como este puede ser enorme para una familia”, mencionó.

Los contribuyentes que califican para recibir este cheque de estímulo, según el Departamento de Impuestos de Nueva York son aquellos que presentaron su declaración de impuesto correspondiente al año fiscal 2023.

No se validarán las personas que aparezcan en declaraciones de impuestos como dependientes. Los montos de estos cheques van desde los $150 dólares a los $400 dólares. La fecha límite para solicitar este cheque de estímulo será hasta el 15 de octubre.

En el estado existen muchos servicios gratuitos para ayudar a sus residentes a presentar sus declaraciones de impuestos como, por ejemplo; el Programa CASH del Empire Justice Center.

Al respecto, Yversha Roman, directora de Alianzas Estratégicas del Programa CASH indicó a los contribuyentes que dentro del programa se ofrece “orientación y mucha educación personalizada y asesoramiento para asegurar que las personas presenten sus declaraciones correctamente”, indicó Roman.

