Los 6 estados que enviarán cheques de estímulo por más de $500 este 2025

Millones de familias se han beneficiado en Estados Unidos con la distribución de cheques de estímulos, los cuales comenzaron a distribuirse durante la pandemia principalmente a las familias de bajos ingresos o recursos afectadas por la crisis sanitaria y la elevada inflación.

Aunque actualmente, las ayudas económicas por parte del gobierno federal finalizaron muchos estados a través de reembolsos de impuestos, programas de ingresos garantizados, entre otros siguen repartiendo entre sus habitantes cheques de estímulos.

Es por esa razón que aquí te contamos cuáles son los estados que durante este año darán alivios económicos, sus fechas de distribución y montos.

Colorado

Este cheque de estímulo es en forma de reembolso de impuestos por “Ventas Excedentes”, de acuerdo con la entidad se repartirá este año; sin embargo, los contribuyentes de este estado tendrán que presentar el formulario DR 0104 para solicitarlo. Los montos van desde los $565 dólares para contribuyentes individuales y $1,130 dólares para declaraciones en pareja.

Dakota del Norte y Dakota del Sur

A través de un programa denominado Fondo de Abundancia Colectiva dirigido a residentes indígenas americanos, en ambos estados se les distribuirá entre $25,000 a $50,000 dólares. El objetivo es brindar bienestar y calidad de vida a los beneficiarios.

Georgia

Durante 24 meses, al menos unas 650 mujeres afroamericanas de bajos ingresos pertenecientes al programa In Her Hands se les otorgará $850 dólares mensuales. Uno de los requisitos es que residan en los vecindarios: English Avenue, Vine City, Bankhead o Washington Park.

Michigan

Unos 100 pequeños emprendedores en este estado podrán obtener un cheque de estímulo de hasta $528 dólares mensuales por parte del programa Ann Arbor.

Minnesota

Por medio del programa Fondo de Abundancia Colectiva se espera que indígenas mayores de 18 años de este estado también puedan ser beneficiados con cheques de estímulo de hasta $50,000 dólares.

