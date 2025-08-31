Cupones de alimentos: estas son las fechas de distribución de beneficios SNAP en septiembre

El Programa Social de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) envía todos los meses ayuda económica a millones de familias de bajos ingresos o recursos en Estados Unidos.

Los fondos de esta asistencia social provienen del Departamento de Agricultura que tiene como objetivo principal garantizar seguridad alimentaria sobre todo en hogares con niños menores de edad.

El dinero se transfiere a las familias a una tarjeta de beneficios EBT que proporciona únicamente el programa, con la cual los beneficiarios pueden comprar alimentos básicos en supermercados, cadenas minoristas y mercados agrícolas autorizados.

Los montos para estos hogares dependerán de la cantidad de miembros que la componen y va desde los $292 dólares para un solo integrante hasta $1,756 para una familia de 8 miembros. Cada estado tiene una fecha exacta en la que se envía el dinero y aquí te contamos cuándo lo recibirás en el mes de septiembre:

Alabama: del 4 al 23 de septiembre.

Alaska: 1 de septiembre.

Arizona: del 1 al 13 septiembre.

Arkansas: del 4 al 13 septiembre.

California: del 1 al 10 septiembre.

Colorado: del 1 al 10 de septiembre.

Connecticut: del 1 al 3 de septiembre.

Delaware: del 2 al 23 de septiembre.

Florida: del 1 al 28 de septiembre.

Georgia: del 5 al 23 de septiembre.

Hawái: del 3 al 5 de septiembre.

Idaho: del 1 al 10 de septiembre.

Illinois: del 1 al 10 de septiembre.

Indiana: del 5 al 23 de septiembre.

Iowa: del 1 al 10 de septiembre.

Kansas: del 1 al 10 de septiembre.

Kentucky: del 1 al 19 de septiembre.

Luisiana: del 1 al 23 de septiembre.

Maine: del 10 al 14 de septiembre.

Maryland: del 4 al 23 de septiembre.

Massachusetts: del 1 al 14 de septiembre.

Michigan: del 3 al 21 de septiembre.

Minnesota: del 4 al 13 de septiembre.

Mississippi: del 4 al 21 de septiembre.

Misuri: del 1 al 22 de septiembre.

Montana: del 2 al 6 de septiembre.

Nebraska: del 1 al 5 de septiembre.

Nevada: del 1 al 10 de septiembre.

Nueva Hampshire: 5 de septiembre.

Nueva Jersey: del 1 al 5 de septiembre.

Nuevo México: del 1 al 20 de septiembre.

Nueva York: del 1 al 9 de septiembre.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de septiembre.

Dakota del Norte: 1 de septiembre.

Ohio: del 2 al 20 de septiembre.

Oklahoma: del 1 al 10 de septiembre.

Oregón: del 1 al 9 de septiembre.

Pensilvania: 1-10 septiembre.

Rhode Island: 1 de agosto.

Carolina del Sur: del 1 al 10 de septiembre.

Dakota del Sur: 10 de septiembre.

Tennessee: del 1 al 20 de septiembre.

Texas: del 1 al 28 de septiembre.

Utah: 5, 11 y 15 de septiembre.

Vermont: 1 de septiembre.

Virginia: del 1 al 7 de septiembre.

Washington: del 1 al 20 de septiembre.

Virginia Occidental: del 1 al 9 de septiembre.

Wisconsin: del 1 al 15 de septiembre.

Wyoming: del 1 al 4 de septiembre.

Guam: del 1 al 10 de septiembre.

Puerto Rico: 4 al 22 de septiembre.

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de septiembre.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de septiembre.

