Estos son los estados que enviarán cheques de estímulo en septiembre: ¿Quiénes califican?

Durante la pandemia, el gobierno federal repartió cheques de estímulos a los hogares de bajos ingresos a fin de ayudarlos a superar la elevada inflación, aunque muchos estados ya no distribuyen estas ayudas económicas algunos todavía reparten entre sus habitantes ciertos alivios.

Para el mes de septiembre se espera que en los estados de California y Nueva York los contribuyentes puedan recibir cheques de estímulos, los cuales provienen de programas piloto de Ingresos Garantizados y aquí te contamos quiénes califican:

California

Este cheque de estímulo se repartirá entre los habitantes de Sacramento, California que cumplan con los requisitos que en este caso son: Vivir en los códigos postales 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838. Tener un hijo entre 0 y 5 años, el ingreso familiar anual debe ser 200% del umbral de pobreza federal.

Este alivio económico denominado Family First Economic Support Pilot (FFESP) busca beneficiar principalmente a las familias de bajos ingresos o recursos con hijos menores de edad para que cubran sus necesidades básicas.

El monto es de aproximadamente $725 dólares por familia y se espera que la distribución comience el próximo 15 de septiembre.

Nueva York

Los contribuyentes en este estado recibirán un cheque de estímulo por parte del Programa de Alivio de Impuestos Escolares (STAR) que busca ayudar también a las familias de bajos ingresos a reducir sus impuestos escolares.

De acuerdo con la entidad, hay dos tipos de cheques: El STAR básico destinado a propietarios con ingresos de hasta $500,000 dólares o menos, los cuales tendrán un beneficio de hasta $293 dólares.

Y el Enhanced STAR dirigidos a propietarios de vivienda de 65 años o más con ingresos de $98,700 dólares o menos quienes tendrán un beneficio de hasta $650 dólares.

