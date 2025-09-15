¿Cuáles son los tres cheques de estímulos que se están enviando en Nueva York este año por $1,000 mensual?

Desde que se disparó la inflación en Estados Unidos muchas familias se han visto afectadas teniendo que recortar sus gastos para poder llegar a fin de mes, es por esa razón que algunos estados siguen promoviendo ayudas sociales para impulsar la economía local y garantizar seguridad entre sus habitantes.

En el caso de Nueva York este año se sigue enviando cheques de estímulos a sus ciudadanos, los cuales provienen de programas sociales o reembolsos de impuestos para ayudar económicamente a las familias de bajos ingresos o recursos, y aquí te mencionamos cuáles son:

The Bridge Project

Este es un programa que busca beneficiar principalmente a madres embarazadas o con hijos menores de dos años. Distribuye $1,000 dólares mensuales con el fin de que las madres pueden cubrir varios costos desde alimentación, atención médica, pañales, cuidado infantil, recreación, entre otros.

Programa STAR

Este es un reembolso de impuesto que distribuye entre los contribuyentes con hijos en edad escolar entre $350 dólares y $600 dólares. El School Tax Relief Program (STAR) nace con el propósito de brindar alivio a las familias que luchan con los altos costos de vivienda.

Programa de ingreso básico garantizado en Rochester

Los residentes de la ciudad de Rochester que viven en o por debajo del 185% del nivel federal de pobreza son beneficiados por un programa social que busca ayudar a las familias con pagos de hasta $500 dólares mensuales con el fin de que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Sigue leyendo: