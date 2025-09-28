window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Cuándo recibirán los neoyorquinos su cheque de reembolso por inflación?

El Departamento de Impuestos de Nueva York indicó que los montos asignados para los beneficiarios alcanzarán hasta $400 dólares

Los contribuyentes elegibles a este reembolso son aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año fiscal 2023.  Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York anunció recientemente a los residentes de este estado que a finales del mes de septiembre se estaría enviando un cheque de estímulo en formato de reembolso por inflación.

Esta ayuda económica está dirigida principalmente a los hogares de bajos ingresos y recursos afectados por el impacto económico provocado por la elevada inflación y que además está siendo implementado por una serie de medidas de alivios fiscales impulsadas en la entidad.

Aunque las autoridades destacaron en un comunicado: “No podemos proporcionar un cronograma de entrega específico y nuestros representantes del centro de contacto no tendrán información adicional sobre el estado de su cheque”, indicaron que la fecha estimada de la distribución es a finales de este mes.

Por otra parte, los contribuyentes elegibles a este reembolso son aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año fiscal 2023, cumpliendo con los siguientes requerimientos:

  • Haber presentado el Formulario IT-201, en la Declaración de Impuesto sobre la Renta de Residentes.
  • Los ingresos declarados califican dentro de los umbrales del estado.
  • No haber sido declarado como dependiente en otra declaración de impuestos.

De acuerdo con la entidad los montos que se asignaran van desde los $150 a $400 dólares dependiendo de la declaración de impuesto del contribuyente si se presenta de manera individual o conjunta.

