¿Cuándo recibirán los neoyorquinos su cheque de reembolso por inflación?

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York anunció recientemente a los residentes de este estado que a finales del mes de septiembre se estaría enviando un cheque de estímulo en formato de reembolso por inflación.

Esta ayuda económica está dirigida principalmente a los hogares de bajos ingresos y recursos afectados por el impacto económico provocado por la elevada inflación y que además está siendo implementado por una serie de medidas de alivios fiscales impulsadas en la entidad.

Aunque las autoridades destacaron en un comunicado: “No podemos proporcionar un cronograma de entrega específico y nuestros representantes del centro de contacto no tendrán información adicional sobre el estado de su cheque”, indicaron que la fecha estimada de la distribución es a finales de este mes.

Por otra parte, los contribuyentes elegibles a este reembolso son aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año fiscal 2023, cumpliendo con los siguientes requerimientos:

Haber presentado el Formulario IT-201, en la Declaración de Impuesto sobre la Renta de Residentes.

Los ingresos declarados califican dentro de los umbrales del estado.

No haber sido declarado como dependiente en otra declaración de impuestos.

De acuerdo con la entidad los montos que se asignaran van desde los $150 a $400 dólares dependiendo de la declaración de impuesto del contribuyente si se presenta de manera individual o conjunta.

