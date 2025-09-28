¿Cuándo recibirán los neoyorquinos su cheque de reembolso por inflación?
El Departamento de Impuestos de Nueva York indicó que los montos asignados para los beneficiarios alcanzarán hasta $400 dólares
El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York anunció recientemente a los residentes de este estado que a finales del mes de septiembre se estaría enviando un cheque de estímulo en formato de reembolso por inflación.
Esta ayuda económica está dirigida principalmente a los hogares de bajos ingresos y recursos afectados por el impacto económico provocado por la elevada inflación y que además está siendo implementado por una serie de medidas de alivios fiscales impulsadas en la entidad.
Aunque las autoridades destacaron en un comunicado: “No podemos proporcionar un cronograma de entrega específico y nuestros representantes del centro de contacto no tendrán información adicional sobre el estado de su cheque”, indicaron que la fecha estimada de la distribución es a finales de este mes.
Por otra parte, los contribuyentes elegibles a este reembolso son aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año fiscal 2023, cumpliendo con los siguientes requerimientos:
- Haber presentado el Formulario IT-201, en la Declaración de Impuesto sobre la Renta de Residentes.
- Los ingresos declarados califican dentro de los umbrales del estado.
- No haber sido declarado como dependiente en otra declaración de impuestos.
De acuerdo con la entidad los montos que se asignaran van desde los $150 a $400 dólares dependiendo de la declaración de impuesto del contribuyente si se presenta de manera individual o conjunta.
