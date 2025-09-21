¿Cómo solicitar beneficios de alimentos con el programa SNAP?

Cada año miles de familias en Estados Unidos se benefician de programas sociales que tienen el objetivo de ayudar a hogares de bajos ingresos o recursos como es el caso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que busca brindar seguridad alimentaria.

SNAP cuenta con fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y los beneficios se envían a las familias mensualmente a través de tarjetas EBT, el dinero es para comprar alimentos de la cesta básica en supermercados, mercados agrícolas o tiendas minoristas.

Aunque es un programa que alcanza a miles de familias en Estados Unidos, los hogares deben postularse cumpliendo con una serie de requisitos indispensables, ya que se espera que los recursos lleguen a los que más lo necesitan.

¿Cómo solicitar el beneficio de SNAP?

Si no cuenta con los ingresos necesarios y requiere de ayuda del estado para cubrir el costo de los alimentos básicos, puede hacer la solicitud de SNAP en la agencia estatal del estado en el que resida ya sea en línea, llamando a la oficina o visitando la agencia.

¿Cuáles son los requisitos para calificar a cupones de alimentos?

Los solicitantes de cupones de alimentos deben cumplir con los requerimientos para poder ser beneficiario de SNAP y entre los principales requisitos se encuentra vivir en el estado donde se realiza la solicitud.

Como el programa es dirigido a hogares de bajos recursos, se debe cumplir también con un límite de ingreso esto dependerá del nivel de pobreza federal y el tamaño del hogar, es decir, se medirá por la cantidad de integrantes que la componga.

Los adultos en edad laboral que no sean mujeres embarazadas o discapacitados deberán cumplir con un limite de horas laborales, SNAP establece que deben ser al menos 20 horas semanales para recibir los beneficios.

En el caso de los hogares donde todos los miembros ya reciben ayuda por parte de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) pueden llegar a calificar a SNAP automáticamente.

¿Cómo saber si fuiste elegido por SNAP?

El programa procesará la solicitud y en el plazo de 30 días hábiles, la agencia le indicará si fue elegido o no para el beneficio, luego de eso tendrá que completar una entrevista en donde se realizará la revisión de la información proporcionada en la solicitud, estas entrevistas pueden ser en persona o por llamada telefónica.

Finalmente, en cuanto a los montos estos dependerán de la cantidad de miembros que conforman el hogar y el estado en el que resida, estos van desde los $200 a los $3,000 dólares.

