Cheques del Seguro Social: quiénes son los jubilados que recibirán $2,000, $3,000 y $5,000 este 24 de septiembre

Esta semana finaliza la ronda de pagos a los jubilados beneficiarios de la Administración de la Seguridad Social (SSA) retirados después de mayo de 1997 y como todos los meses, la entidad indica en el cronograma las fechas de cobro para cada asegurado con el fin de que puedan administrar sus cheques.

En este sentido, según la planificación para este miércoles 24 de septiembre les corresponde a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes recibir su beneficio.

Aunque los pagos están dirigidos a todos los beneficiarios nacidos en esas fechas, no todos reciben el mismo monto, ya que la SSA asigna las cantidades de los cheques dependiendo de varios factores, entre los más importantes está la edad del beneficiario.

Por lo tanto, aquellos jubilados antes de los 65 años reciben $2,000 dólares mensuales ya que la SSA resta el 30% del beneficio cada mes por ser una jubilación anticipada. Ahora bien, quienes se jubilan entre los 65 a 67 años obtienen $3,000 dólares mensuales que representa el 100% del beneficio.

Mientras que los jubilados que solicitan su retiro a los 70 años obtienen más del 100% del beneficio mensual que actualmente debido al ajuste del Costo de Vida (COLA) alcanza los $5,000 dólares.

Finalmente, los próximos pagos del Seguro Social serán la primera semana de octubre tanto para jubilados antes de marzo de 1997 como para los asegurados al Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

