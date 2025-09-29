window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Cuánto subirá el sueldo mínimo en Florida a partir del 30 septiembre ?

El Estado del Sol aumentará su salario por hora a $14,00 dólares y el de empleados que reciben propinas a $10,98 dólares

¿Cuánto subirá el sueldo mínimo en Florida a partir de septiembre 30?

Los aumentos automáticos de un dólar a los salarios mínimos continuarán en Florida hasta el 2026. Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

A partir de este martes 30 de septiembre el salario mínimo en Florida aumentará a los $14,00 dólares por hora, y el salario en efectivo requerido para los empleados que reciben propinas aumentará a los $10,98 dólares.

Estos aumentos progresivos en el “Estado del Sol” se deben a una enmienda aprobada en el 2020 que tiene como objetivo establecer para el 2026 el salario en los $15 dólares, siendo esta una de las entidades con el salario mínimo más alto en comparación con el federal que actualmente se ubica en los $7,25 dólares, el cual se mantiene desde el 2009.

Otro de los propósitos es equiparar los salarios en Florida a la inflación, como una forma de que el poder adquisitivo de sus habitantes no se vea afectado por los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios.

El próximo aumento de acuerdo con la enmienda será en el 2026 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2027, luego los aumentos a los salarios ya no serán de manera automática, sino que se calcularán con base en el Índice de Precios al Consumidor que comenzarán a partir del 2028.

Sigue leyendo:

En esta nota

Florida sueldo mínimo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending