8 empleos que tienen vacantes en EE.UU.: pagan más de $30 la hora

En Estados Unidos, el mercado laboral continúa mostrando oportunidades atractivas para quienes buscan mejorar sus ingresos o dar un giro a su carrera.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), existen profesiones que no solo superan los $30 por hora, sino que también presentan un crecimiento sostenido y vacantes disponibles en distintos estados.

Desde la salud hasta el ámbito corporativo, estos trabajos representan alternativas estables y bien remuneradas.

8 empleos que pagan más de $30 la hora

1. Asistentes quirúrgicos

Con un salario promedio de $30.04 por hora, los asistentes quirúrgicos son esenciales dentro del quirófano.

Para desempeñarse en este rol se requiere un certificado, un grado asociado o la finalización de un programa especializado. La BLS estima un crecimiento del 5% hacia 2034.

2. Especialistas en relaciones públicas

Estos profesionales, que ganan alrededor de $33.55 por hora, son responsables de construir y mantener la reputación de empresas y clientes.

Además, organizan eventos y gestionan campañas de comunicación. La mayoría de los empleadores exige una licenciatura, y la proyección laboral es de 15,000 nuevas vacantes en la próxima década.

3. Inspectores de incendios

Con un salario medio de $36.29 por hora, supervisan el cumplimiento de normas de seguridad y la detección de riesgos. El requisito básico es un diploma de secundaria junto con capacitación técnica. La demanda crecerá un 6% hacia 2034.

4. Especialistas en recursos humanos

Promedian $35.05 por hora y se dedican a reclutar, entrevistar y seleccionar personal. Según la BLS, este sector crecerá un 6%, lo que equivale a más de 58,000 nuevas plazas cada año hasta 2034.

5. Tecnólogos en radiología

Reciben en promedio $37.97 por hora. Su labor es realizar radiografías y tomografías, lo que exige un título asociado y certificación profesional. Se proyecta un incremento del 5% en la próxima década.

6. Enfermeros registrados

Con $45 por hora (aproximadamente $93,600 al año), representan una de las profesiones mejor remuneradas del sector salud. Su función abarca la atención directa a pacientes y la educación en salud. Se requiere licenciatura.

7. Gerentes de proyectos

Con un ingreso de $48.44 por hora, estos profesionales planifican, supervisan tiempos y recursos, y aseguran el cumplimiento de objetivos en diversos sectores. Su crecimiento estimado es del 6%.

8. Gerentes de ventas

Entre los mejor pagados, alcanzan $66.38 por hora. Lideran equipos de ventas, diseñan estrategias y gestionan la entrega de productos y servicios. Se proyectan 29,000 vacantes adicionales en los próximos nueve años.