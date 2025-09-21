Servicio Postal ofrece puestos laborales temporales en el sur de California

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) está por cerrar su etapa de solicitudes de empleo para puestos temporales durante el periodo de fin de año, que es la temporada de procesamiento de correo más activa del calendario.

La agencia de servicio postal está aceptando las solicitudes en su sitio de empleo en línea, una oportunidad que termina este martes 23 de septiembre.

De acuerdo con USPS, las contrataciones forman parte del plan de 10 años, denominada “Delivering for America”, la cual se concentra en construir una fuerza laboral más estable y empoderada en el Servicio Postal de Estados Unidos.

Las oportunidades para el trabajo temporal están disponibles en distintos puestos, que van desde asistente de manipulador de correo hasta asistente de transportista urbano, dependiendo de la ubicación donde se ofrece la plaza.

Al obtener un trabajo temporal durante la temporada de fin de año puede representar una oportunidad para aspirar a conseguir un puesto permanente, con mejores salarios y beneficios, más adelante en el Servicio Postal de Estados Unidos.

Puestos laborales disponibles y los sitios donde se ofrecen:

Asistente de empleado (puesto temporal)

Salario inicial : $16.93 dólares por hora.

: $16.93 dólares por hora. Lugares: Artesia, Buena Park, Compton, Culver City, Cypress, Downey, Gardena, La Habra, La Mirada, Lakewood, Área metropolitana de Los Ángeles, Long Beach, Manhattan Beach, Montebello, Norwalk, Palos Verdes, Redondo Beach, Santa Mónica, Torrance, Venice y Whittier.

Auxiliar de procesamiento de correo de PSE (Empleado de Soporte Postal)

Salario inicial : $20.95 dólares por hora.

: $20.95 dólares por hora. Los Ángeles : 7001 South Central Avenue

: 7001 South Central Avenue Bell Gardens: 1 Yeager Way

Asistente de manejo de correo

Salario inicial : $19.02 dólares por hora.

: $19.02 dólares por hora. Los Ángeles : 7001 South Central Avenue

: 7001 South Central Avenue Bell Gardens: 1 Yeager Way

Asistente de transportista urbano

Salario inicial : $20.73 dólares por hora.

: $20.73 dólares por hora. Lugares: Artesia, Bell Gardens, Bellflower, Beverly Hills, Buena Park, Compton, Culver City, Cypress, Gardena, Huntington Park, Inglewood, La Habra, La Mirada, Lomita, Long Beach, Los Alamitos, Los Ángeles, Norwalk, Palos Verdes, Paramount, Redondo Beach, Santa Mónica, Seal Beach, South Gate, Torrance y Whittier.

El proceso para presentar solicitudes permanece disponible, pero la ventana de oportunidad termina este martes 23 de septiembre.

Las personas que estén interesadas en postularse a alguno de los puestos laborales puede presentar su solicitud en el sitio web de carreras de USPS en este enlace.

Es importante que los solicitantes tengan en cuenta que cada uno de los puestos laborales que ofrece USPS tiene requisitos de examen específicos, y que una licencia de conducir válida y un historial de conducción seguro son necesarios para obtener el nombramiento.

Todos los solicitantes calificados deben aprobar una prueba de detección de drogas previa al empleo, además de ser ciudadano estadounidense o tener estatus de residente permanente.

El Servicio Postal de Estados Unidos ofrece un paquete integral de beneficios que incluye cobertura médica, dental y de la vista, junto con la posibilidad de acumular vacaciones y licencia por enfermedad.

Si desea obtener más información sobre los requisitos, puede consultar este enlace.

