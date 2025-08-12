Extrabajadora del Servicio Postal de Los Ángeles roba tarjetas y cheques para darse una vida de lujo

Una extrabajadora del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) de Los Ángeles robó cheques, tarjetas de crédito y débito del correo para darse una vida de lujo con la compra de artículos de alta gama y el pago de costosas vacaciones, lo que presumía en las redes sociales, informaron las autoridades.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Mary Ann Magdamit, de 31 años, residente de Carson, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, según la fiscalía federal del Distrito Central de California.

La extrabajadora postal está bajo custodia federal desde el 1 de julio después de laborar en la Oficina Postal Principal de Torrance.

Entre 2022 y julio de 2025, Magdamit presuntamente sustrajo correo con cheques, información de identificación personal y tarjetas de crédito y débito antes de activarlas en línea para usarlas en compras, según su acuerdo de culpabilidad y documentos judiciales.

Además, la extrabajadora del Servicio Postal de Estados Unidos vendió algunas de las tarjetas de crédito y débito que sustrajo a sus cómplices.

Supuestamente, Magdamit obligaba a sus cómplices a que cobraran los cheques robados, generalmente con documentos de identidad falsos, según los fiscales federales.

La exempleada postal aprovechaba para publicar en Instagram fotos de sus vacaciones y artículos de lujo, como un reloj Rolex y fajos de billetes de $100 dólares.

En diciembre, las autoridades registraron el apartamento de Magdamit, donde encontraron más de 130 tarjetas de crédito y débito robadas, 16 cheques del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una pistola Glock sin número de serie, conocida como “pistola fantasma”.

Los fiscales afirmaron que Magdamit utilizó los bienes robados para comprar artículos de lujo y financiar vacaciones en las islas Turcas y Caicos y Aruba.

Pese a la visita de las autoridades en diciembre, los fiscales dijeron que Magdamit continuó haciendo compras con las tarjetas de crédito, lo que llevó a su arresto.

En un segundo registro de su apartamento, las autoridades encontraron más tarjetas de crédito robadas.

Magdamit tiene programada una audiencia de sentencia para el 27 de octubre, y en caso de ser declarada culpable enfrentaría una condena de hasta 30 años en una prisión federal.

