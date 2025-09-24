El gobierno pretende recontratar a cientos de empleados federales despedidos meses atrás

Cientos de empleados de agencias federales que fueron despedidos a sugerencia de Elon Musk, exresponsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), han recibido ofertas de recontratación para volver a laborar para el gobierno.

Bajo un enfoque orientado a reducir el presupuesto del gobierno asignado a sus agencias federales, el magnate sudafricano que le aportó más de $200 millones de dólares a la campaña electoral de Donald Trump, recibió la encomienda de sugerir recortes de personal en todas las áreas de la administración en turno.

De esa manera, durante los 130 días en que Musk trabajó como empleado especial del gobierno, miles de colaboradores del gobierno quedaron desempleados al ser considerados innecesarios.

No obstante, un memorando interno obtenido por la agencia de noticias The Associated Press, indica que la Administración de Servicios Generales (GSA) les envió una propuesta de trabajo a cientos de exempleados federales para volver a ser parte de la burocracia.

El plan consiste en que las personas interesadas acepten a más tardar este fin de semana, pues son esperadas en las oficinas gubernamentales para iniciar labores a partir del 6 de octubre.

Algunos de los exempleados de agencias federales podrían recuperar sus puestos de trabajo a partir de la primera semana de octubre. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

La indemnización que recibieron la gran mayoría de los empleados despedidos en su momento equivale a siete meses de salario, lo cual implicó un gasto innecesario para el gobierno, esto después de dar un paso atrás al pretender reclutarlos nuevamente.

Debido a las bajas masivas registradas en la mayoría de las agencias federales, varios de los inmuebles utilizados para desempeñar sus funciones lucen semivacíos, pero ello no impide que sus tarifas de consumo de electricidad y de otros servicios continúen siendo altas.

Sin embargo, un comunicado emitido por la GSA alimenta la posibilidad de fortalecer a la burocracia con la posible reincorporación de exempleados.

“El equipo de liderazgo de GSA ha revisado las acciones de la fuerza laboral y está realizando ajustes en el mejor interés de las agencias clientes a las que servimos y de los contribuyentes estadounidenses”, indica.

Aunque en su momento Elon Musk afirmó que los recortes de gastos logrados por el DOGE habían aligerado el gasto público, el Partido Demócrata calificó dicho señalamiento como erróneo, pues sostiene que la administración en turno ahora gasta más dinero.

