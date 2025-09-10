Elon Musk afirma que el gobierno estadounidense está “irreparablemente roto”

A partir de su experiencia como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante los cuatro meses de la administración encabezada por Donald Trump, el sudafricano Elon Musk afirma estar convencido de que resulta por demás complejo lograr que el gobierno estadounidense pueda superar sus problemas financieros derivados de su excesivo gasto.

Durante una aparición virtual en la Cumbre All-In, el dueño de compañías como X, Tesla y Space X, señaló tajantemente que no hay manera de sanear las finanzas de la administración mientras no se disminuyan sus gastos.

“El gobierno es básicamente irreparable. Es bueno tener gente talentosa en la administración, pero al final del día, si miras nuestra deuda nacional, que es increíblemente alta, los pagos de intereses exceden el presupuesto y siguen aumentando”, expresó.

El final de la corta gestión de Musk le implicó un escandaloso rompimiento con el gobierno, pero está claro que es el único personaje de origen extranjero en lograr haberse introducido a las entrañas de las finanzas gubernamentales.

Basado en ello, el visionario empresario estuvo facultado por Donald Trump para llevar a cabo una reducción en el gasto público.

A partir de sus señalamientos, en varias agencias federales se produjeron despidos masivos de empleados, en tanto que en muchas dependencias desaparecieron departamentos considerados innecesarios e incluso se suspendieron millonarios programas a ayuda al extranjero.

Elon Musk continúa cultivando su relación con James David Vance, vicepresidente de la nación, pues a través de él gestiona todos sus contratos tecnológicos firmados con el gobierno estadounidense. (Crédito: Alex Brandon / AP)

No obstante, los ahorros para el gobierno resultaron insuficientes, pues ha seguido gastando desproporcionadamente y continuará haciéndolo, esto a partir del reciente paquete presupuestario aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado.

“Si la IA y los robots no resuelven nuestra deuda nacional, estamos acabados”, anticipó Musk sin entrar en detalles sobre cómo el desarrollo de la tecnología de compañías privadas avecindadas en Estados Unidos se ligaría al impulso de las finanzas gubernamentales.

Aunque Trump recientemente cenó con los principales magnates de la tecnología y los comprometió a invertir más en el país, su promesa de reducir la burocracia, así como el gasto público, permanece vigente, lo cual para muchos analistas representa un hoyo en el bolsillo de las finanzas públicas a través del cual seguirán escapándose hasta los millonarios ingresos derivados de su voraz política arancelaria.

