¿Cuándo se reciben los beneficios de SNAP en Florida?

Todos los meses miles de familias en Estados Unidos son beneficiadas con ayudas sociales entre las que se encuentra el Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP) el cual tiene como objetivo garantizar seguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables.

El alivio económico de SNAP se distribuye a todos los estados del país y cada una de las entidades tienen su metodología para transferir el dinero a las tarjetas de beneficios EBT con la que los usuarios pueden comprar alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas y supermercados autorizados.

En el caso del estado de Florida, el dinero se transfiere entre los días 1 y 28 del mes tomando en cuenta el número de caso de cada solicitante.

Fechas de pagos de SNAP de Florida en octubre 2025

De 00 al 03 el pago se enviará el día 1

Del 4 al 6 el pago se enviará el día 2

Del 7 al 10 el pago se enviará el día 3

Del 11 al 13 el pago se enviará el día 4

Del 14 al 17 el pago se enviará el día 5

Del 18 al 20 el pago se enviará el día 6

Del 21 al 24 el pago se enviará el día 7

Del 25 al 27 el pago se enviará el día 8

Del 28 al 31 el pago se enviará el día 9

Del 32 al 34 el pago se enviará el día 10

Del 35 al 38 el pago se enviará el día 11

Del 39 al 41 el pago se enviará el día 12

Del 42 al 45 el pago se enviará el día 13

Del 46 al 48 el pago se enviará el día 14

Del 49 al 53 el pago se enviará el día 15

Del 54 al 57 el pago se enviará el día 16

De 58 al 60, el pago se enviará el día 17.

Del 61 al 64 el pago se enviará el día 18

De 65 al 67 años, el pago se enviará el día 19.

Del 68 al 71 el pago se enviará el día 20

Del 72 al 74 el pago se enviará el día 21

Del 75 al 78 el pago se enviará el día 22

Del 79 al 81 el pago se enviará el día 23

Del 82 al 85 el pago se enviará el día 24

Del 86 al 88 el pago se enviará el día 25

De 89 al 92, el pago se enviará el día 26.

Del 93 al 95 el pago se enviará el día 27

Del 96 al 99 el pago se enviará el día 28

Esta ayuda económica que tiene un monto entre $200 hasta $1,400 dólares dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar beneficiario.

