¿Cómo calificar para el cheque de estímulo en Virginia 2025?

A través de un comunicado, el gobernador de Virginia Glenn Youngkin anunció la aprobación para el envío de cheques de estímulos a sus residentes como parte de un reembolso de impuesto estatal tras un superávit presupuestario de $10,000 millones de dólares.

De acuerdo Youngkin, el superávit se debe a un fuerte crecimiento económico impulsado por inversiones empresariales y aumento del empleo en el estado. “La devolución de impuestos de este otoño refleja una simple verdad: es su dinero, no el del gobierno”, mencionó el gobernador.

El mandatario local detalló que la inversión empresarial alcanzó los $140,000 millones de dólares, lo que permitió financiar la reducción de impuestos de unos $9,000 millones de dólares, siendo esta una cifra histórica en la entidad.

¿Quiénes recibirán el cheque de estímulo en Virginia?

Para recibir este cheque de estímulo los contribuyentes en este estado deben cumplir con algunos requerimientos:

Haber presentado su declaración de impuesto correspondiente al año fiscal 2024.

Haber incurrido en obligaciones tributarias durante todo el año fiscal mencionado.

¿Cuánto es el monto que se enviará?

Los montos dependerán de su estatus en la declaración de impuesto, en este caso los contribuyentes individuales recibirán hasta $200 dólares de reembolso, y los conjuntos hasta $400 dólares. Los pagos se realizarán por depósito directo o cheque físico.

Si el contribuyente tiene deudas con el Departamento de Ingreso, la entidad restará el monto del cheque para saldar la obligación tributaria, si la deuda es menor al monto del reembolso se le enviará al contribuyente el restante.

¿Cuándo se enviará el cheque de estímulo en Virginia?

En cuanto a las fechas en las que se distribuirá el cheque de estímulo, la entidad menciona que esto dependerá del día de declaración, en este caso, quienes hayan declarado antes del 1 de julio del 2025 recibirán sus cheques antes del 15 de octubre de este año, y aquellos contribuyentes que declararon después del 1 de julio 2025 obtendrán su cheque a finales de octubre de este año.

Para más información los contribuyentes pueden consultar su elegibilidad a través del portal web de la entidad.

Sigue leyendo: