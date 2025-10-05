¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios del Seguro Social el 8 de octubre de 2025?

Esta semana inicia la ronda de pagos a los jubilados registrados en la Administración de la Seguridad Social (SSA), estos cheques se distribuyen en tres tiempos dependiendo de la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

Como cada mes el Seguro Social publica un calendario de pago para los jubilados y beneficiarios de los otros programas sociales a fin de que administren mejor sus finanzas personales, ya que la mayoría depende únicamente de este cheque mensual.

¿Cuándo se enviarán los pagos de la SSA?

En el caso de los jubilados después de mayo de 1997, las fechas claves son las siguientes:

8 de octubre: jubilados nacidos entre el 1 y el 10 del mes.

15 de octubre: jubilados con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

22 de octubre: jubilados con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.

¿Cuáles son los montos que cobran los jubilados del Seguro Social?

El Seguro Social no solo toma en cuenta el día de nacimiento de los jubilados para enviar los pagos, sino que también otro dato personal importante del retirado es su edad de jubilación, ya que esta determinará cuánto será el monto que cobrará mensualmente.

En este caso, tras el ajuste del Costo de Vida (COLA), los pagos a los asegurados van desde los $2,000 dólares para jubilados a los 62 años, $3,000 para los retirados a los 65 años y $5,000 para quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años.

¿Quiénes pueden recibir cheques del Seguro Social?

De acuerdo con datos de la SSA, más de 70 millones de personas son beneficiadas con el Seguro Social, desde trabajadores jubilados que cotizaron en la entidad hasta sus familiares o sobrevivientes, pero también a través de programas como Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro por Incapacidad (SSDI) muchos adultos mayores de bajos ingresos, personas con discapacidad y trabajadores con incapacidad reciben mensualmente cheques que van desde los $900 a los $3,000 dólares dependiendo del beneficio.

¿El cierre del gobierno federal puede afectar los pagos del Seguro Social?

Los pagos y beneficios por parte del Seguro Social son una figura obligatoria y esencial que está aprobada por el Congreso, por lo tanto, indiferentemente del contexto político o debate sobre el presupuesto fiscal este no se verá afectado.

Sigue leyendo: