Cierra gobierno de Trump tras fracaso presupuestal en el Senado

Luego de que dos propuestas no fueron aprobadas en el Senado, a partir de las 12:01 de este 1 de octubre cierra el gobierno del presidente Donald Trump, manteniendo solamente servicios esenciales.

Con el cierre, el gobierno entra en una especie de función básica, según la Ley Antideficit y normas relacionadas, ya que las agencias no pueden gastar fondos que no hayan sido aprobados, así que las operaciones no esenciales son suspendidas.

Todas las oficinas de gobierno no consideradas esenciales cierran, como los parques nacionales, los museos y otros servicios públicos, incluso servicios migratorios.

Los programas esenciales, como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y los intereses de la deuda continuarán.

El Servicio Postal podría funcionar, ya que tiene autofinanciamiento, pero hay otras agencias operarán con servicios limitados, como el control del tráfico aéreo, los controles de seguridad de la TSA, la seguridad fronteriza y ciertas funciones de seguridad pública.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, afecta a unos 750,000 empleados federales, pero también a los estadounidenses en general, que no recibirán todos los servicios del gobierno federal.

“El coste diario total de sus salarios ascendería a unos $400 millones de dólares”, señaló la CBO.

Advierten afectaciones

La presidenta de BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Linda Sánchez (CA-38), lamentó el cierre y las afectaciones a familias latinas.

“Los republicanos controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, y en lugar de hacer su trabajo, huyeron de la ciudad y paralizaron Washington para vender los servicios de salud de los estadounidenses a cambio de dádivas para los multimillonarios”, dijo Sánchez.

La congresista enlista parte del impacto negativo en servicios federales, incluso afectaciones a los veteranos.

“Las familias latinas, los veteranos, pequeños empresarios y los trabajadores federales en todo el país sentirán de inmediato este caos: desde cheques de pago retenidos hasta la pérdida a largo plazo de servicios de salud mientras los costos se disparan y los hospitales cierran”, advirtió. “Seguiremos luchando para mantener el gobierno abierto porque los estadounidenses no son peones en un juego que los republicanos de la Cámara quieren usar para avanzar su agenda política”.

El representante demócrata Gabe Vázquez (Nuevo México), incluso alertó sobre el cierre de hospitales.

“Este cierre dañará a millones de estadounidenses, pero también lo hará permitir que los republicanos cierren permanentemente hospitales rurales en nuestro distrito y dejen a millones sin seguro médico”, dijo Vásquez. “Mientras los republicanos cancelan votaciones y se niegan a negociar, yo sigo listo para cruzar líneas partidistas y aprobar un proyecto de financiamiento que funcione para nuestra gente y proteja la atención médica de los habitantes de Nuevo México”.

¿Cuándo abriría el gobierno?

El cierre de gobierno será suspendido si el Congreso aprueba un plan de financiación, la cual debe ser firmada por el presidente Trump.

Este miércoles, los republicanos buscan impuslar nuevamente el proyecto ya avalado en la Cámara de Representantes.

La representante republicana María Elvira Salazar (Florida) culpó a los demócratas por el virre de gobierno.

“No se dejen engañar: se les presentó una solución clara y sencilla, pero prefirieron chantajear al país para conseguir sus exigencias políticas”, afirmó. “Priorizaron su agenda de extrema izquierda por encima del pago de las nóminas del ejército, la ayuda a las víctimas de desastres naturales y la estabilidad de las familias estadounidenses”.