¿Cómo afectaría un cierre gubernamental a los beneficiarios del Seguro Social?

Indiferentemente de las decisiones que se tome por parte de los legisladores demócratas y republicanos en el Senado ante el cierre de gobierno, los más de 70 millones de adultos mayores que reciben sus cheques del Seguro Social seguirán manteniendo sus beneficios.

El cierre de gobierno o “shutdown” comenzó en la madrugada de este miércoles 1 de octubre y todo indica que mientras los legisladores no se pongan de acuerdo sobre el financiamiento de la administración del presidente Donald Trump, puede que la decisión se extienda hasta la próxima semana.

Sin embargo, durante ese lapso las prestaciones de la Administración de la Seguridad Social continuarán, ya que esto pertenece a un gasto obligatorio aprobado por el Congreso. En este sentido, ni los jubilados, discapacitados, o adultos de la tercera edad dependientes de este beneficio se verán afectados.

No obstante, esto no quiere decir que otros programas y servicios sociales proporcionados por el Seguro Social no se verán interrumpidos durante el cierre de gobierno, ya que el Senado la semana pasada rechazó dos propuestas con el fin de mantener la financiación del gobierno.

Al respecto, Max Richtman, director ejecutivo del Comité Nacional para la Preservación del Seguro Social y Medicare comento que “el servicio al cliente de la Administración del Seguro Social (SSA) podría verse interrumpido, incluyendo la verificación de beneficios, la corrección y actualización de registros de ingresos, el procesamiento de sobrepagos y el reemplazo de tarjetas de Medicare”.

En este caso, cada agencia federal ha creado planes de contingencia durante los cierres anteriores con el fin de mantener sus actividades dependiendo de la cantidad de empleados que se necesiten en las áreas esenciales para la prestación de sus servicios.

Finalmente, en el trascurso de las últimas horas en cuanto a las actualizaciones en el Senado, los republicanos y demócratas aún no llegan a un acuerdo sobre los subsidios ampliados de Obamacare, esto ha generado estancamiento en el debate, por otro lado, la Casa Blanca ya anunció sobre los despidos inminentes a trabajadores federales.

