Fracasa intento en el Senado para reabrir el gobierno de Trump

Los demócratas aumentan su división, pero no fue suficiente para que los republicanos avanzaran con un plan que reabra el gobierno del presidente Donald Trump.

Con 55 votos a favor contra 45, los republicanos se quedaron cortos, a pesar del respaldo de los demócratas Catherine Cortez Masto (Nevada), John Fetterman (Pensilvania) y el senador Angus King (Maine).

El senador Rand Paul (Kentucky) fue el único republicano que votó en contra de la moción.

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer (Nueva York), insistió en que los republicanos deben negociar para extender las subvenciones para las primas de seguro médico que caducan a finales de año y que dejarían a más de 20 millones de personas sin protección.

“Es evidente que la única solución para superar este cierre gubernamental es sentarse a negociar con los demócratas para abordar la inminente crisis de atención médica que afecta a decenas de millones de familias estadounidenses”, dijo Schumer en el pleno.

El líder de la mayoría, el republicano John Thune (Dakota del Sur), declaró que planea mantener en sesión al Senado durante el fin de semana, para conseguir los votos necesarios.

“Los demócratas son muy conscientes del daño que causa un cierre gubernamental”, dijo Thune.

El proyecto que impulsan los republicanos en el Senado es el aprobado en la Cámara, para extender el financiamiento por algunas semanas.

El líder republicano incluso dio su palabra de que negociaría la extensión de beneficios en seguridad médica si los demócratas aceptan financiar el gobierno para su reapertura, pero insistió en fraudes desde la pandemia de Covid-19.

“Estamos dispuestos a dialogar”, afirmó, pero con la condición de reformas.