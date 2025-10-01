La Casa Blanca advierte sobre despidos de personal federal debido al cierre de gobierno

Derivado del cierre de gobierno y ante la imposibilidad de que en el Senado avance la votación para aprobar un presupuesto, la Casa Blanca advierte sobre despidos de personal federal.

Durante una conferencia telefónica, Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) afirmó que los despidos permanentes de empleados federales son “inminentes” y entrarían en vigor en “uno o dos” días.

El funcionario también advirtió que el programa de nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) se quedará sin fondos en caso de que el gobierno se prolongue hasta la próxima semana.

Al respecto, James David Vance, vicepresidente de la nación, confirmó el pronunciamiento del responsable de la OMB, pero no especifico cuántos colaboradores en el gobierno perderían sus puestos de trabajo.

“Tendremos que despedir a algunos empleados si el cierre continúa. No nos gusta. No necesariamente queremos hacerlo, pero haremos todo lo posible para que los servicios esenciales del pueblo estadounidense sigan funcionando”, indicó.

Sin embargo, el republicano de Ohio descartó que el gobierno pretenda despedir a trabajadores federales basándose en sus políticas.

“No atacamos a las agencias federales por motivos políticos. Apuntamos al gobierno del pueblo para que, en la medida de lo posible, los servicios esenciales puedan seguir funcionando”, subrayó.

En lo que va del año, miles de empleados federales fueron despedidos por el gobierno. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Cabe señalar que, por segunda ocasión en menos de 24 horas, en el Senado fueron rechazadas las propuestas para financiar el gobierno.

Se requieren de al menos 60 votos para que cualquier proyecto de ley de financiación pueda avanzar; en tanto no se llegue a dicha cifra, la situación podría agudizarse, pues el pago que reciben los militares y otros empleados federales continuará suspendido.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el representante Jared Golden, único demócrata en la Cámara de Representantes que votó a favor del proyecto de ley de financiación del gobierno, arremetió en contra de su partido por la posición asumida que obliga a mantener el gobierno cerrado.

“Este cierre del gobierno es el resultado de una política dura impulsada por las demandas que los grupos de extrema izquierda están haciendo a los líderes del Partido Demócrata para que hagan una demostración de su oposición al presidente Trump”, escribió.

