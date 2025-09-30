Thune dice que demócratas “sacrificaron al pueblo estadounidense”, pero asegura que “empezarán a quebrarse”

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, criticó la decisión de los demócratas por bloquear la extensión del financiamiento a corto plazo del Partido Republicano mientras el Congreso se prepara para un cierre del gobierno

Según narró Thune a Fox News, “No les pedimos a los demócratas que aceptaran ninguna nueva política republicana. No añadimos cláusulas partidistas… Simplemente les pedimos que extendieran los niveles de financiación existentes para que el Senado pudiera continuar con el trabajo bipartidista de asignación de fondos que iniciamos”.

“Y los demócratas del Senado dijeron que no”, continuó. “¿Por qué? Porque los grupos de interés de extrema izquierda y los demócratas de extrema izquierda querían un enfrentamiento con el presidente. Y así, los demócratas del Senado han sacrificado al pueblo estadounidense por los intereses partidistas de los demócratas”.

Our clean, nonpartisan bill would have funded the government and avoided a shutdown. Democrats have now blocked it two times.



All it takes is five more Democrats to join us to reopen the government.

Sin embargo, Thune adelantó que bajo la presión del cierre, el bloque demócrata comenzará a “quebrarse”.

“Creo que los demócratas están estancados, carecen de identidad ahora mismo, y esto es solo un ejemplo de que realmente no saben lo que hacen”, dijo Thune. “Mañana tendremos otra votación, y probablemente intentarán bloquearla de nuevo, pero creo que la gente empezará a quebrarse porque se dará cuenta de que esto es una estrategia perdedora”.

A pesar de un cierre inminente, Thune y los republicanos del Senado mencionaron que encontraron un punto de inflexión en la votación fallida, pues según su posición, más demócratas cruzaron el pasillo que en la prueba anterior a principios de este mes.

“Las grietas en los demócratas ya se están notando”, dijo el jefe de la mayoría del Senado, John Barrasso, republicano por Wyoming. “Cuando votamos sobre nuestra propuesta para mantener el gobierno abierto, justo antes del receso, tuvimos un voto demócrata. Esta noche tuvimos tres”.

It's a sad day for our nation.



Our government shuts down at midnight.



I voted AYE to extend ACA tax credits because I support them—but I won't vote for the chaos of shuttering our government.



My vote was our country over my party.



Together, we must find a better way forward.

Entre los demócratas que se unieron en votación a los republicanos están los senadores Catherine Cortez-Masto, John Fetterman y Angus King, quienes defendieron su decisión a favor del proyecto de ley de financiación del Partido Republicano aprobado por la Cámara de Representantes, argumentando que un cierre del gobierno sería más perjudicial.

Fetterman, demócrata de Pensilvania, advirtió: “Tenemos que encontrar una mejor solución. Como senador, creo que esa es una de nuestras principales responsabilidades: mantener el gobierno abierto y seguir haciéndolo. Y luego debatir y encontrar algún tipo de acuerdo#.

Por su parte, Cortez-Masto, demócrata de Nevada, dijo que no podía respaldar “un cierre costoso que perjudicaría a las familias de Nevada y le daría aún más poder a esta administración imprudente”.

Finalmente, Angus King Jr., independiente de Maine que participa en grupos demócratas, dijo en una declaración publicada en X que un cierre del gobierno empoderaría aún más a Trump.

“La ironía, la paradoja, es que al cerrar el gobierno, en realidad le estamos dando a Donald Trump más poder. Y por eso voté a favor. No quería darles a Donald Trump, Russell Vought y Stephen Miller más poder para diezmar el gobierno federal, para diezmar los programas que son tan importantes para tanta gente”, sentenció.

