¿Cuánto puedes obtener con el programa STAR básico y STAR mejorado?

El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York desarrolló una iniciativa fiscal que tiene el objetivo principal de ayudar a los contribuyentes a disminuir sus cargas fiscales en especial de los elevados costos a la propiedad denominado School Tax Relief Program (STAR).

El programa STAR, distribuye cheques de estímulos de $350 dólares y $600 dólares entre los habitantes de Nueva York que no solo soliciten el alivio, sino que además cumpla con los requerimientos.

Aunque en un primer momento, esta ayuda solo se conocía como STAR Básico la entidad decidió aplicarlo y agregar STAR Mejorado, pese a que ambos tienen los mismos objetivos el último es solo para unos pocos beneficiarios. Aquí te contamos cómo funcionan:

STAR Básico

Este es un alivio fiscal al que pueden acceder los propietarios de viviendas, que tengan un ingreso salarial por debajo del umbral establecido por el programa en este caso $500,000 dólares, ya que se evalúa el reembolso dependiendo del distrito escolar en el que se encuentre la propiedad y su valor catastral. Para inscribirse a este alivio puede solicitarlo por la página web del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

STAR Mejorado

A diferencia del STAR Básico, este reembolso es únicamente para adultos mayores con edades entre los 65 años o mas que cuenten con ingresos moderados de $107,300 dólares esto con el propósito de brindar apoyo económico a los jubilados, el registro también se realiza por el portal web de la entidad actualizando anualmente sus datos ya que los criterios de elección pueden variar de una edad a otra.

Finalmente, es necesario saber que este tipo de alivio fiscal no aplica ni para condados, ciudades o pueblos, únicamente es para distritos escolares; no obstante, la entidad realiza una excepción a las ciudades de Nueva York, Buffalo, Rochester, Yonkers y Syracuse.

