¿Cuál es el plazo máximo para solicitar el pago de estímulo de $1,750 en Nueva Jersey?

Los propietarios e inquilinos en el estado de Nueva Jersey recibirán en las próximas semanas cheques de estímulos en formato de reembolso de impuesto a la propiedad por parte del programa ANCHOR.

Aunque esta iniciativa está dirigida a toda la población contribuyente, se debe cumplir con requisitos para su solicitud y además se debe realizar en una fecha límite para poder obtenerlo.

¿Cuáles son los requerimientos para solicitar el cheque de estímulo en Nueva Jersey?

Los habitantes en esta entidad que decidan ser beneficiados con el programa ANCHOR deben cumplir con algunos de estos requisitos dependiendo de su estatus ya sea propietario o inquilino:

Propietarios: Debe haber vivido en su vivienda (residencia principal) desde el 1 de octubre de 2024. El ingreso bruto no debe exceder los $250,000 dólares.

Debe haber vivido en su vivienda (residencia principal) desde el 1 de octubre de 2024. El ingreso bruto no debe exceder los $250,000 dólares. Inquilino: Debe tener un contrato de arrendamiento a su nombre y pagar alquiler. Los ingresos no deben exceder los $150,000 dólares.

¿Cuándo se enviará el cheque de estímulo?

La fecha de distribución de este reembolso a la propiedad tiene previsto enviarse a los contribuyentes que cumplan con los requisitos antes del 31 de octubre de este año, por lo tanto, esta es la fecha límite para solicitarlo.

¿Cuánto es el monto que se enviará?

Los montos para los beneficiarios de este cheque de estímulo varían dependiendo del beneficiario en este caso: Propietarios mayores de 65 años recibirán $1,750 dólares, mientras que, los propietarios de viviendas menores de 65 años obtendrán $1,650 dólares, en cuanto a los inquilinos mayores de 65 años recibirán $700 dólares y los inquilinos menores de 65 años tendrán $450 dólares.

