¿Cómo recibir los pagos de alivio fiscal de hasta $500 en Georgia?

Los contribuyentes en el estado de Georgia podrían estar próximos a recibir un reembolso de impuesto de hasta $500 dólares por parte del Programa de Reembolso de Superávit Fiscal.

De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Georgia (DOR) este programa es parte de un Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 112 (HB 112) que busca aliviar cargas fiscales de los habitantes.

Los fondos de este reembolso de impuestos provienen de un superávit fiscal generado durante 2023 y aunque los pagos se emitirán de manera automática, los contribuyentes deben cumplir con los requisitos.

¿Quiénes recibirán el reembolso en Georgia?

Los residentes de Georgia que cumplan con las siguientes condiciones recibirán automáticamente el pago del reembolso de impuesto:

Haber presentado las declaraciones de impuestos estatales correspondientes a los años fiscales 2023 y 2024 (o antes del 15 de octubre de 2025, si tienen una extensión).

Haber tenido una obligación tributaria positiva en el año 2023.

¿Cuánto es el monto que se enviará?

Los montos se asignarán dependiendo de las declaraciones de los contribuyentes, los individuales reciben $250 dólares mientras que los casados obtienen $500 dólares, los jefes de familia reciben $375 dólares.

Los pagos se enviarán por depósito directo a la cuenta bancaria registrada o cheque en papel por correo postal. La entidad también indicó que los contribuyentes con deudas estatales pendientes: multas o impuestos impagos, entre otros se le descontará del reembolso.

Para conocer más información sobre este reembolso puede acceder al portal web Georgia Tax Center.

