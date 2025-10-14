¿Quién es elegible para el pago de estímulo de hasta $400 en Nueva York?

Más de 8 millones de hogares contribuyentes en el estado de Nueva York podrían recibir un cheque de estímulo en formato de reembolso de impuesto como parte de una iniciativa impulsada por la gobernadora de esta entidad Kathy Hochul que busca beneficiar principalmente con ayuda económica a las familias de bajos ingresos.

Este cheque de estímulo se da en medio de una alta inflación pospandemia que ha afectado a millones de hogares en este estado, por lo tanto, se tiene previsto que con este reembolso se genere alivio a los presupuestos familiares de los neoyorquinos que luchan contra los elevados precios.

¿Quiénes tendrán acceso a este cheque de estímulo?

Aunque, la intención es beneficiar a todos los hogares, solo aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad podrán optar al cheque de estímulo; en este sentido, los requerimientos son:

Haber presentado el Formulario IT-201 Declaración de impuestos sobre la renta de residentes del estado de Nueva York correspondiente al año fiscal 2023.

Los ingresos declarados deben entrar dentro de los estándares o umbrales de elegibilidad.

No haber sido reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente del mismo año fiscal 2023.

¿Cuánto es el monto que se enviará en el cheque de estímulo?

No todos los contribuyentes recibirán la misma cantidad de dinero en sus reembolsos de impuesto, ya que esto se asignará dependiendo del estado civil del contribuyente, además de sus ingresos declarados, por lo tanto, los montos son los siguientes:

Los contribuyentes individuales con ingresos de hasta $75,000 recibirán $200 dólares.

Los contribuyentes individuales con ingresos entre los $75,000 hasta $150,000 dólares recibirán $150 dólares.

Los contribuyentes con declaración conjunta con ingresos de hasta $150,000 dólares recibirán $400 dólares.

Los contribuyentes con declaración conjunta con ingresos superiores a los $150,000 dólares recibirán $300 dólares.

Sigue leyendo: