Seguro Social: jubilados recibirán hasta $5,000 este 22 de octubre

La ronda de pagos a los jubilados del Seguro Social durante el mes de octubre está por finalizar esta semana con el envío de pagos a los retirados después de mayo de 1997.

Tal y como señala el cronograma de pagos publicado por la Administración de la Seguridad Social (SSA) este miércoles 22 de octubre, los jubilados que faltan por recibir sus cheques obtendrán el beneficio con montos de hasta $5,000 dólares.

Montos en los cheques de jubilación

La entidad detalla que los beneficiarios serán los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes, y que los montos asignados dependerán de su edad de jubilación, en este caso, se establece de la siguiente manera:

Jubilados a los 62 años reciben $2,000 dólares, se les descuenta el 30% del beneficio.

Jubilados entre los 65 y 67 años (edad plena) reciben $3,000 dólares, representa el 100% del beneficio.

Jubilados a los 70 años reciben $5,000 dólares, es más del 100% del beneficio mensual.

Doble cheque a los beneficiarios del SSI

Este mes los beneficiarios del Programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán doble cheque, esto no se trata de un pago adicional sino de un ajuste en el calendario, ya que se adelantó la fecha de distribución correspondiente al mes de noviembre por coincidir con fin de semana, por lo tanto, los asegurados obtendrán su dinero el viernes 31 de octubre.

Los montos de este beneficio van desde los $900 a los $1,400 dólares, dependiendo del estatus social del beneficiario.

Sigue leyendo: