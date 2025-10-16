Cheque de estímulo: Trump ofrece $1,000 por cada nuevo bebé

Con el propósito de reactivar en las familias estadounidenses el ahorro y planificación familiar, el presidente Donald Trump aprobó un proyecto de ley en las cuales se establece la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) o más conocida como la “Gran y Hermosa Ley” que propone una ayuda económica a los hogares con hijos.

De acuerdo con los detalles de la ley OBBBA, o las ahora llamadas son las llamadas “Cuentas Trump”, el mandatario busca invertir en la infancia, ya que considera que es invertir en el futuro de Estados Unidos, por lo tanto, se les otorgará a los hogares un depósito de $1,000 dólares por cada niño nacido en Estados Unidos entre 2025 y 2028 independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Este dinero será depositado en una cuenta de inversión, funcionando como un plan 529 (para educación universitaria) o una cuenta IRA Roth (para jubilación), la cual estará administrada por instituciones financieras y los fondos podrán ser retirados sin penalización cuando el beneficiario (el niño) cumpla los 18 años o más.

El plan de Trump se establece en un momento en el que la tasa de natalidad en el país ha caído y las deudas familiares superan los $100,000 dólares, por esa razón para el mandatario “el Big Beautiful Bill es más que una ley; es una inversión patriótica en cada bebé que nace en suelo estadounidense”, dijo.

Según la Brookings Institution, las “Cuentas Trump” son una gran iniciativa para un futuro seguro, ya que si en promedio una familia aporta $2,000 al año podría acumular más de $100,000 dólares para cuando su hijo cumpla 18 años, con ese dinero podría cubrir estudios universitarios.

