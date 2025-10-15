Beneficios EBT de verano en Nueva York: esta es la fecha en la que vencen

Cada año, durante el verano, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) envía a los miles de familias con hijos en edad escolar una ayuda económica extra, igualmente a través de la Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT).

Aunque este programa cuenta con fondos federales, en el caso del estado de Nueva York es administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad (OTDA).

La primera ronda de pagos de hasta $120 dólares por cada hijo se emitió el pasado 18 de junio; no obstante, pese a ser una ayuda extra especialmente para las familias de bajos ingresos, el dinero no se puede ni reemplazar y tiene un lapso de 122 días para ser usados.

Por lo tanto, los beneficiarios de SNAP en verano en el estado de Nueva York tienen hasta el próximo 17 de octubre de 2025 para gastar el dinero; de lo contrario, ya no estará disponible.

¿Qué familias pueden recibir los beneficios de SNAP de verano?

Los hogares que deseen recibir estos pagos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un hijo entre los 6 y 16 años.

Debe pertenecer al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Medicaid durante el período de elegibilidad.

Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores a los límites de elegibilidad, en este caso 185% del nivel federal de pobreza.

Asistir a una escuela que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP).

