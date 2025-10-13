¿Qué jubilados del Seguro Social recibirán $5,000 y quiénes no en la próxima ronda de pagos?

Esta semana se realizará la segunda ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) a los jubilados que solicitaron su retiro después de mayo de 1997.

Como cada mes, el Seguro Social publica un cronograma de pagos con el propósito de que los jubilados conozcan sus días de cobro, especialmente aquellos que dependen únicamente de los cheques mensuales que les envía esta entidad.

¿Cuándo la SSA enviará los pagos?

De acuerdo con la planificación, el pago será enviado el miércoles 15 de octubre de 2025 y le corresponde recibirlo los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes. El próximo cheque se distribuirá el miércoles 22 de octubre a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

¿Cuánto es el monto de los cheques del Seguro Social?

Aunque todos los jubilados reciben sus pagos correspondientes del mes, no todos obtienen los mismos montos y esta diferencia se debe a varias razones, pero principalmente a la edad en la que solicitan su retiro.

En este caso, los jubilados a los 62 años obtienen $2,000 dólares, los de 65 años reciben $3,000 dólares y quienes se retiren a los 70 años obtienen $5,000 dólares cada mes.

