Más del 40% de los beneficiarios de SNAP en este estado perderán sus cupones de alimentos en octubre

Aunque el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una figura social que busca garantizar seguridad alimentaria entre las familias de bajos ingresos en Estados Unidos proporcionándoles ayuda económica mensual para la compra de artículos de la cesta básica, algunos hogares podrían perder este beneficio.

Al menos un 40% de los beneficiarios en Oregón que reciben beneficios de SNAP corren el riesgo de quedarse sin sus pagos mensuales, luego de que el programa esté sometido a una reforma como parte del “Gran Proyecto de Ley” que busca entre otra cosa reducir el gasto fiscal.

Los ajustes en el programa de SNAP se sentirán de inmediato en el estado de Oregón donde se están implementando recortes con los cuales 313,000 beneficiarios de los 740,000 perderán sus beneficios.

¿Quiénes serán afectados por los cambios de SNAP en Oregón?

Con los nuevos ajustes estos serán los beneficiarios de SNAP que verán reducciones en sus pagos:

Los hogares que reciben asistencia gubernamental para el pago de servicios públicos.

Los adultos sin discapacidad física de entre 18 y 64 años que no tengan hijos menores de 14 años.

En la entidad también se establecieron nuevas reglas para la solicitud de SNAP, las personas en edad laboral entre 18 y 64 años (ABAWD) deberán tener requisitos de trabajo y cumplir con un mínimo de 80 horas por mes.

