¿Qué hacer si perdió su tarjeta del Seguro Social o fue robada? Protéjase de posibles fraudes

En Estados Unidos más de 70 millones de adultos mayores son beneficiarios de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) y un gran grupo dependen únicamente de estos depósitos mensuales, es por esa razón que es muy importante saber qué hacer en caso de ser víctima de un robo de su tarjeta del Seguro Social y en el peor de los escenarios de una posible estafa o fraude.

La pérdida, robo o extravío de la tarjeta del Seguro Social puede llegar a ser mucho más complicado que un simple susto, esto puede poner en riesgo la seguridad financiera del titular, ya que en ella se contiene su número de Seguro Social (SSN) que también se usa para otros aspectos como: pagos de impuestos, solicitud de líneas de crédito, prestaciones del gobierno, entre otros.

¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta del Seguro Social?

Por lo tanto, se debe entender que, al ser robada o extraviada esta tarjeta, se corre el riesgo de un fraude fiscal o daños crediticios, ya que los ladrones pueden usarla para vender sus datos, crear perfiles financieros; abrir cuentas, tarjetas de crédito o préstamos fraudulentos generando cuantiosas pérdidas financieras a las víctimas.

En caso de perderla, lo primero es actuar de inmediato y comunicarse con la SSA al 1-800-772-1213 notificándole lo sucedido e iniciar el proceso de reemplazo. También es necesario como segundo paso notificar a las otras autoridades competentes como el departamento de policía local y presentar un informe del incidente, esto ayudará a que si un tercero hace uso de la tarjeta este sea reportado.

¿Cómo puedo proteger mis datos e identidad financiera?

Lo más recomendable es guardar su tarjeta en un sito seguro, y, revise su crédito regularmente. Puede configurar alertas de fraude, en donde los acreedores deben verificar varias veces su identidad antes de abrir cualquiera de sus cuentas, revise periódicamente sus estados de cuenta para descartar irregularidades.

Sigue leyendo: