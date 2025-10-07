Seguro Social: ¿se realizará el pago del 8 de octubre a pesar del cierre de gobierno?

Luego de que las negociaciones en el Congreso estadounidense se estancaron desde la semana pasada y el cierre del gobierno se mantiene, millones de ciudadanos se preguntan cómo podría impactar esta situación en sus beneficios federales. Entre los más preocupados están quienes dependen del Seguro Social, uno de los programas más relevantes para la población mayor, personas con discapacidad y familias que han perdido a un ser querido.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los pagos programados para este mes, incluyendo el del miércoles 8 de octubre, no sufrirán retrasos ni modificaciones. Los fondos del Seguro Social forman parte del gasto obligatorio aprobado por el Congreso, lo que significa que no dependen del presupuesto anual ni están sujetos a los bloqueos políticos que causan los cierres de gobierno.

Este 8 de octubre recibirán su depósito los beneficiarios cuya fecha de nacimiento, o la de la persona que les da derecho a recibir el beneficio, cae entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Es el primer grupo de los tres que reciben sus pagos cada mes en los segundos, terceros o cuartos miércoles, según su fecha de nacimiento.

Para los nacidos entre el 11 y el 20, el pago será el 15 de octubre. Y para quienes nacieron entre el 21 y el 31, el depósito llegará el 22 de octubre. Ninguno de estos pagos sufrirá ningún cambio y se deberían realizar en tiempo y forma, según el calendario del SSA.

Por su parte, los beneficiarios que comenzaron a recibir pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997 ya recibieron su cheque el viernes 3 de octubre.

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que generalmente cobran el primer día del mes, recibieron su pago el miércoles 1 de octubre. En el caso de quienes reciben tanto SSI como beneficios del Seguro Social, sus pagos se dividieron entre el 1 y el 3 de octubre.

Pese a la continuidad en los pagos, algunos servicios administrativos sí podrían verse limitados durante el cierre. Según el plan de contingencia de la SSA, aproximadamente el 90% del personal seguirá activo, lo que permitirá mantener operativos los procesos más esenciales. No obstante, funciones como la verificación de beneficios, correcciones de historial de ingresos, reemisión de tarjetas de Medicare y respuestas a consultas bajo la Ley de Transparencia podrían quedar suspendidas temporalmente.

“El sistema no ha fallado en realizar un solo pago en 90 años y no va a comenzar ahora”, comentó Max Richtman, presidente del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare.

No obstante, sí advirtió que los tiempos de respuesta a solicitudes no urgentes podrían alargarse.

Actualmente, más del 99% de los pagos del Seguro Social se realizan electrónicamente, ya sea mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través de la tarjeta Direct Express, destinada a personas sin acceso a servicios bancarios. Esto garantiza una alta eficiencia en la entrega del dinero, incluso en contextos de incertidumbre política o fiscal.

En promedio, los jubilados reciben $2,008.31 dólares al mes, los trabajadores con discapacidad $1,582.95 dólares y los beneficiarios por sobrevivencia $1,575.30 dólares. Por su parte, quienes acceden al programa SSI reciben en promedio $717.84 dólares mensuales.

Aunque el cierre del gobierno genera preocupaciones válidas, los beneficiarios del Seguro Social pueden contar con que sus pagos seguirán llegando como siempre.

