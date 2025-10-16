Cambios en la elegibilidad SNAP 2026: ¿Cómo afectará a quienes reciben cupones de alimentos?

Miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) están percibiendo desde el pasado 1 de octubre de 2025, los cambios a sus pagos mensuales de cupones de alimentos debido a los ajustes del Costo de Vida; No obstante, junto con esos aumentos también se establecieron algunos nuevos requisitos de elegibilidad que los beneficiarios deben cumplir.

Se calcula que al menos unos 1.2 millones de personas beneficiadas por el programa podrán ser afectados por dichos cambios si no los cumplen en este caso, se trata de los requisitos laborales que se aplicarán a las personas sin hijos en edades entre los 55 y 64 años, los cuales deberán trabajar al menos 20 horas semanales para poder ser elegible a la ayuda económica o participar en programas de capacitación.

Aunque anteriormente este requisito solo se aplicaba a los adultos de 54 años, el programa también informa que los papás con hijos mayores de 14 años, al igual que las personas sin hogar o jóvenes de casas de acogida y veteranos, deberán cumplir con estos requerimientos.

Por otra parte, en el nuevo ajuste se establecieron también límites de ingresos para poder ser seleccionados por el programa, por lo tanto, las familias de cuatro integrantes podrán ganar hasta $3,483 dólares al mes en ingresos brutos.

En cuanto a los montos del beneficio para los hogares que reciben SNAP, quedarán de la siguiente manera:

Una sola persona recibirá $298 dólares al mes.

Una familia de cuatro personas recibirá $994 dólares.

Una familia de ocho personas recibirá $1,789 dólares.

Las familias en estados donde la inflación es más elevada como Alaska o Hawái, los montos serán entre $1,278 y $1,995 dólares para los hogares de cuatro integrantes.

Sigue leyendo: